NRK: солдаты в Норвегии практикуют похороны на фоне украинского конфликта

Солдаты в Норвегии проводят тренировочные похороны на фоне обострения конфликта на Украине.

Об этом информирует NRK.

В материале сказано, что сценарии боевых действий стали острее и реальнее после того, как в 2022 году начался конфликт на Украине.

«(Норвежские солдаты. — RT) практикуют активные военные действия и моральные издержки... Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — сообщает NRK.

Уточняется, что, проводя «тренировочные» похороны, норвежские солдаты психологически готовят себя к потенциальному конфликту.

Ранее стало известно, что депутат норвежского парламента Сильви Листхауг обратилась к премьер-министру страны Йонасу Гар Стёре по поводу присутствия в Норвегии боеспособных граждан Украины.

Парламентарий попросила прокомментировать, как предоставление убежища таким лицам соотносится с тем, что Осло оказывает Киеву существенную военную помощь.

В конце ноября телеканал NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из Норвежского института торговли сообщил, что Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 млрд крон (€28,6 млрд).