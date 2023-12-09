Al Jazeera: не менее шести человек погибли из-за удара ВВС Израиля в Газе

Не менее шести палестинцев погибли в результате бомбардировки ЦАХАЛ жилых домов на юге сектора Газа.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по домам в городе Хан-Юнис.

По информации телеканала Al Mayadeen, бомбардировке подверглись жилые кварталы города Рафах, расположенного на юге анклава.

При этом погибли не менее шести человек.

Ранее в ХАМАС заявили о разрушении более сотни мечетей и трёх церквей в секторе Газа израильскими военными.

5 декабря военное крыло ХАМАС сообщило об убийстве десяти военнослужащих ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.