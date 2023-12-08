Филат: попытка начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС будет провалом

Попытка начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС обернётся провалом. Такое мнение выразил экс-премьер страны Влад Филат.

По его словам, правительство Молдавии пыталось монополизировать европейский вектор.

«Ответ Европейского совета через несколько дней является провалом (президента Молдавии. — RT) Майи Санду и партии «Действие и солидарность», который они должны публично признать!» — написал Филат в соцсетях.

Ранее в оппозиционной партии «Шанс» заявили, что руководство Молдавии настаивает на евроинтеграции, чтобы удержаться у власти, при этом шансы на вступление Молдавии в ЕС крайне малы.