Филат: попытка начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС будет провалом
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По его словам, правительство Молдавии пыталось монополизировать европейский вектор.
«Ответ Европейского совета через несколько дней является провалом (президента Молдавии. — RT) Майи Санду и партии «Действие и солидарность», который они должны публично признать!» — написал Филат в соцсетях.
Ранее в оппозиционной партии «Шанс» заявили, что руководство Молдавии настаивает на евроинтеграции, чтобы удержаться у власти, при этом шансы на вступление Молдавии в ЕС крайне малы.