В партии «Шанс» заявили, что власти тянут Молдавию в «болото» евроинтеграции

Руководство Молдавии настаивает на евроинтеграции, чтобы удержаться у власти. При этом шансы на вступление Молдавии в ЕС крайне малы. Такое мнение высказали в оппозиционной партии «Шанс».

Комментируя заявление премьер-министра Молдавии Дориана Речана, что страна рано или поздно получит возможность открытия переговоров о членстве в ЕС, представитель оппозиции заявил, что причина такого упорства — жажда власти.

«Власть продолжает с упорством барана тянуть нас в болото «евроинтеграции» в то время, когда нашей стране жизненно необходимо сосредоточиться на укреплении внутренней экономики, повышении качества жизни населения и устранении системных проблем, которые мешают нашему развитию», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале партии заявлении.

Ранее молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что власти Молдавии не нуждаются в образованных и здоровых гражданах.