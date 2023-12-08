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Более 3 млн человек в США страдают из-за синдрома хронической усталости

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Около 3,3 млн человек в США страдают из-за синдрома хронической усталости (СХУ) — такие данные приводит американский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Более 3 млн человек в США страдают из-за синдрома хронической усталости
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Для синдрома хронической усталости характерно постоянное чувство усталости и упадка сил, которое не проходит даже после отдыха. Также симптомы могут включать проблемы со сном и концентрацией внимания.

Как сообщает Axios, исследование здоровья населения США показало, что распространённость синдрома хронической усталости увеличивается с возрастом и чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин.

Кроме того, СХУ чаще фиксировалось у представителей белого населения, чем у других расовых групп, пишет портал.

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