ФРГ за неделю отправила Киеву разведывательный дрон LUNA NG и 10 БПЛА Vector
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Об этом говорится в опубликованном на сайте немецкого правительства списке военной помощи, предоставленной Киеву.
Также Германия поставила украинской стороне шесть машин пограничной службы, восемь грузовых автомобилей Zetros, 100 тыс. аптечек, медикаменты и дымовые снаряды.
Общий объём всех видов германской помощи Киеву превысил €25 млрд.
Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине артснаряды на €142 млн в 2025 году.