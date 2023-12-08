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ФРГ за неделю отправила Киеву разведывательный дрон LUNA NG и 10 БПЛА Vector

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ФРГ за прошедшую неделю направила Киеву современный разведывательный беспилотник LUNA NG, а также десять БПЛА Vector с запчастями.
ФРГ за неделю отправила Киеву разведывательный дрон LUNA NG и 10 БПЛА Vector
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в опубликованном на сайте немецкого правительства списке военной помощи, предоставленной Киеву. 

Также Германия поставила украинской стороне шесть машин пограничной службы, восемь грузовых автомобилей Zetros, 100 тыс. аптечек, медикаменты и дымовые снаряды.

Общий объём всех видов германской помощи Киеву превысил €25 млрд.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине артснаряды на €142 млн в 2025 году. 

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