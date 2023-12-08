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МЧС России доставило на Кубу икону и гуманитарный груз

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МЧС России доставило на Кубу гуманитарный груз, в который вошли медицинские препараты и оборудование для детской больницы, а также икону Скоропослушница. 
МЧС России доставило на Кубу икону и гуманитарный груз
  • РИА Новости

Икона и гуманитарная помощь были доставлены силами Фонда Архистратига Михаила.

По словам настоятеля храма, иерея Саввы Гаглоева, список медикаментов составлялся по запросам местных медработников.

«Нам была оказана помощь, и не только нашему храму, но и детской городской больнице... Мы завтра постараемся весь этот гуманитарный груз передать детской больнице», — отметил он.

В том числе на Кубу доставили катетеры, пульсоксиметры и электроды для снятия кардиограммы. Гумпомощь размещена в храме Казанской иконы Божьей матери в Гаване. Также церкви передали предметы церковной утвари и помощь от правительства Москвы, передаёт ТАСС.

В июне российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и далее будет помогать Кубе преодолевать введённые против неё нелегитимные санкции.

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