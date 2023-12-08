МЧС России доставило на Кубу икону и гуманитарный груз
- РИА Новости
Икона и гуманитарная помощь были доставлены силами Фонда Архистратига Михаила.
По словам настоятеля храма, иерея Саввы Гаглоева, список медикаментов составлялся по запросам местных медработников.
«Нам была оказана помощь, и не только нашему храму, но и детской городской больнице... Мы завтра постараемся весь этот гуманитарный груз передать детской больнице», — отметил он.
В том числе на Кубу доставили катетеры, пульсоксиметры и электроды для снятия кардиограммы. Гумпомощь размещена в храме Казанской иконы Божьей матери в Гаване. Также церкви передали предметы церковной утвари и помощь от правительства Москвы, передаёт ТАСС.
В июне российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и далее будет помогать Кубе преодолевать введённые против неё нелегитимные санкции.