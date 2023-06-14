Путин заявил, что Россия окажет Кубе помощь в преодолении незаконных санкций
Об этом российский лидер сказал в ходе переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.
Глава государства подчеркнул, что жители Кубы живут в условиях незаконных санкций в течение десятилетий.
«Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесённые извне сложности», — заверил Путин.
Ранее стало известно, что Россия и Куба готовят межправительственное соглашение для поставки 1,64 млн т нефти и нефтепродуктов ежегодно.