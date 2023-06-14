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Путин заявил, что Россия окажет Кубе помощь в преодолении незаконных санкций

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и далее будет помогать Кубе преодолевать введённые против неё нелегитимные санкции.

Об этом российский лидер сказал в ходе переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.

Глава государства подчеркнул, что жители Кубы живут в условиях незаконных санкций в течение десятилетий.

«Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесённые извне сложности», — заверил Путин.

Ранее стало известно, что Россия и Куба готовят межправительственное соглашение для поставки 1,64 млн т нефти и нефтепродуктов ежегодно.

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