Россия и Куба готовят соглашение для поставки 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов

Россия и Куба готовят межправительственное соглашение для поставки 1,64 млн т нефти и нефтепродуктов ежегодно.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

Во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным он заявил, что ранее посетил «Роснефть».

Марреро Крус также рассказал о подготовке межправительственного соглашения «для стабильной поставки нефти из России на Кубу».

«Речь идёт о поставке 1,64 млн т нефти и нефтепродуктов ежегодно, со стороны «Роснефти» есть готовность реализовать этот проект», — заявил премьер.

8 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т.

Также выросли поставки нефтепродуктов в два раза, угля — в три раза.