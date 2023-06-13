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Россия и Куба готовят соглашение для поставки 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов

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Россия и Куба готовят межправительственное соглашение для поставки 1,64 млн т нефти и нефтепродуктов ежегодно.
Россия и Куба готовят соглашение для поставки 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

Во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным он заявил, что ранее посетил «Роснефть». 

Марреро Крус также рассказал о подготовке межправительственного соглашения «для стабильной поставки нефти из России на Кубу».

«Речь идёт о поставке 1,64 млн т нефти и нефтепродуктов ежегодно, со стороны «Роснефти» есть готовность реализовать этот проект», — заявил премьер.

8 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т.

Также выросли поставки нефтепродуктов в два раза, угля — в три раза.

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