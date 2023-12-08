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Эрдоган обвинил Запад в подливании масла в огонь конфликта в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в подливании масла в огонь конфликта в Газе.
Эрдоган обвинил Запад в подливании масла в огонь конфликта в Газе
  • AP
  • © Peter Dejong

«За каждый потерянный день в процессе установления прочного мира в Газе платят невинные палестинцы, а не жители Запада, подливающего масло в огонь», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Анкара готова взять на себя ответственность, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.

Ранее Эрдоган сообщил, что после ухода в отставку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке наступит мир.

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