Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в подливании масла в огонь конфликта в Газе.

«За каждый потерянный день в процессе установления прочного мира в Газе платят невинные палестинцы, а не жители Запада, подливающего масло в огонь», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Анкара готова взять на себя ответственность, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.

Ранее Эрдоган сообщил, что после ухода в отставку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке наступит мир.