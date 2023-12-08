Эрдоган заявил, что конфликт на Украине ушёл на второй план
- AP
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Во время речи на TRT World Forum 2023 он подчеркнул, что этот конфликт показал необходимость в заключении мира.
«Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших», — цитирует его РИА Новости.
Также Эрдоган отметил, что сейчас мир переживает крайне сложные времена в глобальном масштабе.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.