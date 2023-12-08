Эрдоган заявил, что конфликт на Украине ушёл на второй план

Украинский конфликт на сегодняшний день ушёл на второй план в мировой повестке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во время речи на TRT World Forum 2023 он подчеркнул, что этот конфликт показал необходимость в заключении мира.

«Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших», — цитирует его РИА Новости.

Также Эрдоган отметил, что сейчас мир переживает крайне сложные времена в глобальном масштабе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.