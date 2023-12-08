MWM: прибытие Су-35 с Путиным на Ближний Восток говорит об изменениях в регионе

Истребители Су-35С сопровождали борт президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Как пишет издание Military Watch Magazine, их присутствие в регионе стало сигналом о начавшемся геополитическом сдвиге.

В публикации говорится, что до этого в Персидском заливе находились лишь истребители стран Запада. Поэтому появление российских самолётов, даже краткосрочное, показало изменения в регионе.

Помимо этого, автор статьи отметил, что сопровождавшие борт Путина истребители Су-35 продемонстрировали мощь России.

«Су-35 имеет значительно большую дальность полёта, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающую дальность полёта F-22 и F-35, что делает самолёт идеальным для таких задач», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что на Украине пожаловались на преимущество российских Су-35 перед используемыми ВСУ МиГ-29.