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Орбан: различия ЕС и России не являются поводом для отказа от сотрудничества

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что различия Евросоюза и России не являются поводом для отказа от сотрудничества.
Орбан: различия ЕС и России не являются поводом для отказа от сотрудничества
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Он подчеркнул, что Россия исторически и политически принадлежит к другой форме цивилизации.

«Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ — нет», — сказал Орбан в интервью изданию Point.

Также венгерский премьер сообщил, что утверждение о выполнении Киевом условий для вступления в Евросоюз не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.

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