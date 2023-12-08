Орбан: различия ЕС и России не являются поводом для отказа от сотрудничества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что различия Евросоюза и России не являются поводом для отказа от сотрудничества.

Он подчеркнул, что Россия исторически и политически принадлежит к другой форме цивилизации.

«Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ — нет», — сказал Орбан в интервью изданию Point.

Также венгерский премьер сообщил, что утверждение о выполнении Киевом условий для вступления в Евросоюз не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.