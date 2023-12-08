FT: Саудовская Аравия перенесла визит кронпринца в Лондон перед визитом Путина
- AP
- © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool
В статье издания отмечается, что стороны обсуждали приезд кронпринца на протяжении нескольких месяцев, а в Лондоне указывали дату 3 декабря. Однако на прошлой неделе план был отложен.
Официальные лица Саудовской Аравии подчеркнули, что проблемы с расписанием долгое время осложняли планы по приезду в Британию. Также они отрицают любую связь между задержкой и визитом Путина.
Ранее российский президент заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии.