FT: Саудовская Аравия перенесла визит кронпринца в Лондон перед визитом Путина

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд перенёс свой визит в Великобританию незадолго до приезда российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

В статье издания отмечается, что стороны обсуждали приезд кронпринца на протяжении нескольких месяцев, а в Лондоне указывали дату 3 декабря. Однако на прошлой неделе план был отложен.

Официальные лица Саудовской Аравии подчеркнули, что проблемы с расписанием долгое время осложняли планы по приезду в Британию. Также они отрицают любую связь между задержкой и визитом Путина.

Ранее российский президент заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии.