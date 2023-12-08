Медведев: США ещё никогда так нагло не выбивали деньги для второстепенной страны
- РИА Новости
«(США. — RT) Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада», — написал он в Telegram.
Медведев подчеркнул, что американские власти никогда так «агрессивно и нагло не выбивали деньги» для другой страны.
Также он высказал мнение, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас.