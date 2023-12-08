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Медведев: США ещё никогда так нагло не выбивали деньги для второстепенной страны

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Администрация президента США Джо Байдена стала первой, кто так агрессивно и нагло выбивает деньги для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: США ещё никогда так нагло не выбивали деньги для второстепенной страны
  • РИА Новости

«(США. — RT) Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада», — написал он в Telegram.

Медведев подчеркнул, что американские власти никогда так «агрессивно и нагло не выбивали деньги» для другой страны.

Также он высказал мнение, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас

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