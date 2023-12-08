Forbes: новые механизированные бригады ВСУ получат устаревшую советскую технику
«Ни на одном из фото не видно, однако, техники бригад», — сказал журналист.
При этом он добавил, что на некоторых снимках появляется «старенькая» БМП-1.
По словам Экса, отсутствие боевых машин пехоты превращает механизированные бригады в обычную лёгкую пехоту.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую технику.
Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что Берлин ранее передавал Киеву военную технику либо старого производства, либо почти неработающую.