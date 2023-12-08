RT в Telegram
Подпишись

Forbes: новые механизированные бригады ВСУ получат устаревшую советскую технику

Короткая ссылка
Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что у пяти новых механизированных бригад ВСУ, которые сейчас находятся в процессе формирования, практически не видно боевой техники. По его словам, им могут выдать устаревшие советские машины.

«Ни на одном из фото не видно, однако, техники бригад», — сказал журналист.

При этом он добавил, что на некоторых снимках появляется «старенькая» БМП-1.

По словам Экса, отсутствие боевых машин пехоты превращает механизированные бригады в обычную лёгкую пехоту.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую технику.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что Берлин ранее передавал Киеву военную технику либо старого производства, либо почти неработающую.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить