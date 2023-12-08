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Сенатор Грэм заявил, что опасается теракта в США сильнее, чем когда-либо

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что никогда ещё не был настолько сильно обеспокоен угрозой террористической атаки в США, как в настоящее время.

«Я ещё никогда не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас», — цитирует его РИА Новости.

При этом Грэм отметил, что сегодня количество лиц, которые хотят «наказать» США за помощь Израилю, «зашкаливает».

Ранее в ФБР заявили, что террористическая угроза выросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Также в The Wall Street Journal отметили, что американский президент Джо Байден пришёл на пост президента, обещая покончить с войнами, в которых принимают участие США, однако ввязывается в новый конфликт.

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