Сенатор Грэм заявил, что опасается теракта в США сильнее, чем когда-либо
«Я ещё никогда не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас», — цитирует его РИА Новости.
При этом Грэм отметил, что сегодня количество лиц, которые хотят «наказать» США за помощь Израилю, «зашкаливает».
Ранее в ФБР заявили, что террористическая угроза выросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Также в The Wall Street Journal отметили, что американский президент Джо Байден пришёл на пост президента, обещая покончить с войнами, в которых принимают участие США, однако ввязывается в новый конфликт.