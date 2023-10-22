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WSJ: Байден ввязывается в новый конфликт, хотя обещал покончить с войнами

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Американский президент Джо Байден пришёл на пост президента, обещая покончить с войнами, в которых принимают участие США, однако ввязывается в новый конфликт, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: Байден ввязывается в новый конфликт, хотя обещал покончить с войнами
  • AP
  • © Susan Walsh

Сначала Байден решил оказывать помощь Украине, а теперь предлагает выделить оружие и для Израиля, отмечает журнал.

Теперь политику приходится переориентировать даже свою предвыборную кампанию, отсюда и сравнения Израиля и Украины с демократическими государствами, которые сражаются с автократиями, прозвучавшие в его выступлении, говорится в статье.

Между тем Госдепартамент рекомендовал американцам за рубежом проявлять осторожность и покинуть опасные страны. Автор статьи пишет, что происходящее напоминает обстановку после терактов 11 сентября 2001 года.

Перевод материала приводит ИноТВ.

Джо Байден ранее во время выступления заявил, что для США «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

Его администрация просит конгресс США удовлетворить запрос на общую сумму около $106 млрд, в том числе деньги предлагается выделить на военную помощь для Украины и для Израиля.

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