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Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена, когда тот назвал диктатором китайского лидера Си Цзиньпина.
Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине»
  • AP

«Хочу сказать, что у нас тогда был действительно долгий день, очень важный и напряжённый разговор с Китаем. У меня немного затекла шея, и, вы знаете, такое случается», — цитирует Блинкена Politico.

Газета отмечает, что ролик, на котором Блинкен «болезненно» реагирует на резкое замечание Байдена, быстро набрал популярность.

После этого госсекретарь уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он сам председателя КНР диктатором.

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