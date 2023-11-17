Блинкен уклонился от ответа на вопрос, считает ли он Си Цзиньпина диктатором

Американский госсекретарь Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, как его назвал президент США Джо Байден.

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

Отмечается, что журналист спросил госсекретаря, считает ли он председателя КНР диктатором.

«Ну, в действительности ни для кого не секрет, что у нас (Китая и США. — RT) две очень разные политические системы», — ответил Блинкен, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Блинкена шокировал Джо Байден, который назвал Си Цзиньпина «диктатором».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочным и безответственным заявление Джо Байдена о том, что Си Цзиньпин является диктатором.