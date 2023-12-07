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Посольство: власти Британии обвиняют Россию ради получения голосов

Посольство: Лондон пытается показать мнимое лидерство на антироссийском фронте

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Британская Консервативная партия пытается заручиться поддержкой избирателей, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела, заявило российское посольство в Лондоне.

Кроме того, британские власти пытаются продемонстрировать зарубежным партнёрам мнимое «лидерство» на антироссийском фронте, заявили в посольстве.

Вместе с этим Лондон пытается прорекламировать дорогостоящий британский Национальный центр кибербезопасности, уверены дипломаты.

«В ответ с нашей стороны было заявлено, что в отсутствие конкретных доказательств у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям», — цитирует РИА Новости посольство.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что российский президент Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ в ходе визита на Ближний Восток, а днём ранее не принял посла Британии из-за санитарных норм.

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