Британская Консервативная партия пытается заручиться поддержкой избирателей, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела, заявило российское посольство в Лондоне.

Кроме того, британские власти пытаются продемонстрировать зарубежным партнёрам мнимое «лидерство» на антироссийском фронте, заявили в посольстве.

Вместе с этим Лондон пытается прорекламировать дорогостоящий британский Национальный центр кибербезопасности, уверены дипломаты.

«В ответ с нашей стороны было заявлено, что в отсутствие конкретных доказательств у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям», — цитирует РИА Новости посольство.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что российский президент Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ в ходе визита на Ближний Восток, а днём ранее не принял посла Британии из-за санитарных норм.