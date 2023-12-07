DM: Путин тепло встретил чиновников ОАЭ, однако «пренебрёг» послом Британии

Российский президент Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ в ходе визита на Ближний Восток, а днём ранее не принял посла Британии из-за санитарных норм, сообщила британская газета Daily Mail.

Автор статьи написал, что Путин не стал общаться с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле. В качестве причины назывались санитарные нормы и угроза распространения COVID-19.

Однако, как отмечает издание, глава России «тепло пожимал руки» коллегам в ходе визита на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Путин привёз в подарок президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну его портрет.