RT в Telegram
Подпишись

DM: Путин тепло встретил чиновников ОАЭ, однако «пренебрёг» послом Британии

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ в ходе визита на Ближний Восток, а днём ранее не принял посла Британии из-за санитарных норм, сообщила британская газета Daily Mail.
DM: Путин тепло встретил чиновников ОАЭ, однако «пренебрёг» послом Британии
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков / kremlin.ru

Автор статьи написал, что Путин не стал общаться с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле. В качестве причины назывались санитарные нормы и угроза распространения COVID-19.

Однако, как отмечает издание, глава России «тепло пожимал руки» коллегам в ходе визита на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Путин привёз в подарок президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну его портрет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить