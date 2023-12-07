Песков: Путин подарил президенту ОАЭ его портрет
Об этом, как информирует ТАСС, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, во время визита российского лидера в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками».
При этом Путину, как отметил Песков, подарили мозаику.
Ранее Путин прибыл на переговоры с президентом ОАЭ.
Позже Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани в 2024 году.
Также Песков назвал сопровождение самолёта Путина истребителями Су-35С «мерами безопасности».