Песков: Путин подарил президенту ОАЭ его портрет

Президент России Владимир Путин привёз в подарок президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну его портрет.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, во время визита российского лидера в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками».

При этом Путину, как отметил Песков, подарили мозаику.

Ранее Путин прибыл на переговоры с президентом ОАЭ.

Позже Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани в 2024 году.

Также Песков назвал сопровождение самолёта Путина истребителями Су-35С «мерами безопасности».