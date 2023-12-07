Песков о сопровождении самолёта Путина истребителями: это меры безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолёт российского лидера Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С для обеспечения безопасности главы российского государства.

По его словам, российский президент работал «в неспокойном регионе».

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно…» — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что регион смежный и полон опасностей и непредсказуемости.

«Поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — добавил пресс-секретарь.

Ранее российские истребители Су-35С сопровождали самолёт Путина на пути в Абу-Даби.

Позже Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.