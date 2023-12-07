Американский дипломат: конфликт на Украине перестал быть региональным

Кризис, который можно наблюдать на Украине, перестал быть региональным конфликтом. Такое мнение высказал выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря Курт Кэмпбелл.

Gettyimages.ru

Выступая на посвящённых рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, американский дипломат заявил, что отчаянная схватка на Украине перестала носить региональный характер. «В огромной степени [в конфликт] вложились многие внешние игроки», — цитирует Кэмпбелла ТАСС. Ранее сообщалось, что власти Украины оценили сроки организации совместного производства снарядов с США.