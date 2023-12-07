Американский дипломат: конфликт на Украине перестал быть региональным
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Выступая на посвящённых рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, американский дипломат заявил, что отчаянная схватка на Украине перестала носить региональный характер.
«В огромной степени [в конфликт] вложились многие внешние игроки», — цитирует Кэмпбелла ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Украины оценили сроки организации совместного производства снарядов с США.