В Киеве оценили сроки создания совместного производства снарядов с США
- Gettyimages.ru
Камышин подчеркнул, что власти Украины уже обсудили этот вопрос с двумя американскими компаниями — производителями боеприпасов. Он также добавил, что в ходе переговоров были достигнуты договорённости.
«Совместное производство с американскими компаниями, организация такого производства занимает как минимум два года, поэтому про 2024 год не идёт речь», — цитирует Камышина ТАСС.
Ранее сообщалось, что отсутствие помощи от конгресса США заставило власти Украины задуматься о производстве собственного оружия.