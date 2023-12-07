В Киеве оценили сроки создания совместного производства снарядов с США

Процесс налаживания совместного производства Украиной и США снарядов калибра 155 мм завершится как минимум через два года. Как отметил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин, запуск производства в 2024 году не представляется возможным.

Камышин подчеркнул, что власти Украины уже обсудили этот вопрос с двумя американскими компаниями — производителями боеприпасов. Он также добавил, что в ходе переговоров были достигнуты договорённости.

«Совместное производство с американскими компаниями, организация такого производства занимает как минимум два года, поэтому про 2024 год не идёт речь», — цитирует Камышина ТАСС.

Ранее сообщалось, что отсутствие помощи от конгресса США заставило власти Украины задуматься о производстве собственного оружия.