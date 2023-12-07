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Фицо: cанкции против России не работают, но эта тема в ЕС — табу

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Санкции против России не работают, но эта тема в Евросоюзе — табу, утверждает словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Фицо: cанкции против России не работают, но эта тема в ЕС — табу
  • Gettyimages.ru

«Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема. Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то, как обычно, вам скажут, что вы политически некорректный, хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить», — сказал он в парламенте Словакии, его слова приводит РИА Новости.

В результате санкций Россия стала самостоятельной в тех отраслях, в которых до этого такой не была, признал Фицо.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.

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