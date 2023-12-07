Путин призвал не перехваливать Костина, чтобы он не захотел стать султаном

Президент России Владимир Путин призвал не перехваливать главу ВТБ Андрея Костина, чтобы он не захотел стать султаном.

«Правда, господин Костин очень эффективный менеджер. Но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — сказал он на встрече с наследным принцем Омана Зиязаном бен Хейсамом Аль Саидом.

Костин подчеркнул, что готов «и принцем стать».

Ранее глава ВТБ сообщил RT, что Китай сейчас является самым большим экономическим другом России, его уже можно называть первой экономикой мира, а объём торговли с КНР является огромным и превышает $200 млрд.

По словам банкира, не стоит забывать и о странах арабского мира, а также о Турции и Индии.