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Премьер Словакии считает необходимым продолжать диалог с Россией

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости продолжать диалог с российскими властями.
Премьер Словакии считает необходимым продолжать диалог с Россией
  • Gettyimages.ru

Он подтвердил, что в офисе правительства Словакии прошла встреча с послами России и США.

«Содержание этих встреч было стандартным, потому что Словакия — это страна, которая имела и будет иметь дружеские отношения с каждой страной в мире, которая также заинтересована в этом», — приводит РИА Новости слова Фицо.

Политик подчеркнул, что отвергает представление о том, что России не существует.

«Россия была, есть и будет», — сказал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что выработанная Евросоюзом и США стратегия в отношении Украины не работает.

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