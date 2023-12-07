Премьер Словакии считает необходимым продолжать диалог с Россией
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Он подтвердил, что в офисе правительства Словакии прошла встреча с послами России и США.
«Содержание этих встреч было стандартным, потому что Словакия — это страна, которая имела и будет иметь дружеские отношения с каждой страной в мире, которая также заинтересована в этом», — приводит РИА Новости слова Фицо.
Политик подчеркнул, что отвергает представление о том, что России не существует.
«Россия была, есть и будет», — сказал Фицо.
Ранее премьер-министр Словакии заявил, что выработанная Евросоюзом и США стратегия в отношении Украины не работает.