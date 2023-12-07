Многонациональные учения Maple Arch — 2023 начались в Грузии
- AFP
Как отметил полковник Сил обороны Грузии Бесик Небадзе, участниками этих учений стали 280 военнослужащих из девяти стран мира: Грузии, Канады, Венгрии, Греции, Литвы, Польши, Северной Македонии, Украины, а также Норвегии.
Учения, которые продлятся две недели, направлены на повышение совместимости среди государств-членов и партнеров НАТО при выполнении различных боевых задач, передаёт ТАСС.
Ранее в Черноморском флоте сообщили, что Россия и Алжир проведут совместные учения на западе Средиземного моря.