Многонациональные учения Maple Arch — 2023 начались в Грузии

Министерство обороны Грузии сообщило о начале многонациональных командно-штабных учений Maple Arch — 2023. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они проводятся под руководством Канады.

Как отметил полковник Сил обороны Грузии Бесик Небадзе, участниками этих учений стали 280 военнослужащих из девяти стран мира: Грузии, Канады, Венгрии, Греции, Литвы, Польши, Северной Македонии, Украины, а также Норвегии.

Учения, которые продлятся две недели, направлены на повышение совместимости среди государств-членов и партнеров НАТО при выполнении различных боевых задач, передаёт ТАСС.

Ранее в Черноморском флоте сообщили, что Россия и Алжир проведут совместные учения на западе Средиземного моря.