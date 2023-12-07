Путин: Россия и Оман должны развивать отношения в энергетике и туризме

Россия и Оман имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сферах энергетики и туризма. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

В ходе встречи с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, которая проходит 7 декабря на полях форума «Россия зовёт!», Путин заявил, что отечественные компании проявляют интерес к совместной работе в этих сферах.

Путин также отметил, что между Россией и Оманом уже открыты прямые авиационные рейсы. И поэтому, по словам российского лидера, туризм — это ещё одно «очень интересное и перспективное» направление деятельности.

Ранее сообщалось, что визит главы российского государства на Ближний Восток в Британии расценили как тревожный сигнал для стран Запада.