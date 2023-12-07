AP: расстрелявший студентов в Лас-Вегасе профессор «безуспешно искал работу»
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По данным агентства, ранее стрелок работал в Университете Восточной Каролины. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в последнее время 67-летний профессор «безуспешно пытался устроиться на работу» в школу.
Ранее поступила информация, что устроивший стрельбу на территории Невадского университета в Лас-Вегасе профессор работал в колледже, связанном с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина.
Подозреваемый в стрельбе скончался. При стрельбе в Невадском университете погибли три человека.