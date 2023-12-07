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AP: расстрелявший студентов в Лас-Вегасе профессор «безуспешно искал работу»

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Профессор, открывший стрельбу по студентам в Невадском университете в Лас-Вегасе, до этих событий безуспешно пытался найти работу в школе, сообщили источники Associated Press.
AP: расстрелявший студентов в Лас-Вегасе профессор «безуспешно искал работу»
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, ранее стрелок работал в Университете Восточной Каролины. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в последнее время 67-летний профессор «безуспешно пытался устроиться на работу» в школу.

Ранее поступила информация, что устроивший стрельбу на территории Невадского университета в Лас-Вегасе профессор работал в колледже, связанном с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина.

Подозреваемый в стрельбе скончался. При стрельбе в Невадском университете погибли три человека.

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