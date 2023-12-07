CNN: стрельбу в университете в Лас-Вегасе открыл 67-летний профессор

Полиция установила личность устроившего стрельбу на территории Невадского университета в Лас-Вегасе, им оказался 67-летний профессор.

Об информирует CNN.

По данным телеканала, стрелявший был «профессором колледжа, связанным с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина».

При этом информация о том, был ли он связан с Невадским университетом, а также о его мотивах пока не приводится.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в университете в Лас-Вегасе.

Позже подозреваемый в стрельбе в университете в Лас-Вегасе скончался.

Также стало известно, что при стрельбе в Невадском университете погибли три человека.