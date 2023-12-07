RT в Telegram
Подпишись

Путин пригласил султана Омана приехать с визитом в Россию в 2024 году

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл встречу с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, в ходе которой сообщил ему, что приглашает султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида посетить Россию с официальным визитом в 2024 году.
Путин пригласил султана Омана приехать с визитом в Россию в 2024 году
  • РИА Новости

Российский лидер попросил наследного принца передать султану Омана наилучшие пожелания. Он добавил, что султан стоял у истоков отношений России и Омана.

«Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить