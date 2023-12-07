Путин пригласил султана Омана приехать с визитом в Россию в 2024 году

Президент России Владимир Путин провёл встречу с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, в ходе которой сообщил ему, что приглашает султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида посетить Россию с официальным визитом в 2024 году.

Российский лидер попросил наследного принца передать султану Омана наилучшие пожелания. Он добавил, что султан стоял у истоков отношений России и Омана.

«Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ «Россия зовёт!».