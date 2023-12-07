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Путин на полях форума ВТБ встретится с наследным принцем Омана

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Президент России Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ «Россия зовёт», который проходит в Москве 7 и 8 декабря.
Путин на полях форума ВТБ встретится с наследным принцем Омана
  • РИА Новости

«Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры, молодёжи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В рамках форума состоится пленарная сессия, её спикерами станут министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин и другие.

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