Путин на полях форума ВТБ встретится с наследным принцем Омана
- РИА Новости
«Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры, молодёжи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В рамках форума состоится пленарная сессия, её спикерами станут министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин и другие.