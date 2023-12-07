Путин на полях форума ВТБ встретится с наследным принцем Омана

Президент России Владимир Путин встретится с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на форуме ВТБ «Россия зовёт», который проходит в Москве 7 и 8 декабря.

«Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры, молодёжи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Краткий контакт запланирован», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В рамках форума состоится пленарная сессия, её спикерами станут министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента России Максим Орешкин и другие.