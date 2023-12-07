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Турция и Греция договорились выстраивать меры взаимного доверия

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Власти Турции и Греции в общей декларации договорились выстраивать меры взаимного доверия для устранения напряжённости в отношениях двух стран.

«В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Кроме того,  Афины и Анкара преисполнены «решимости развивать дружеские отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание и урегулировать любые разногласия между ними мирными средствами и в соответствии с международным правом».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к настоящему моменту между Турцией и Грецией нет проблем, которые нельзя было бы решить.

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