Турция и Греция договорились выстраивать меры взаимного доверия

Власти Турции и Греции в общей декларации договорились выстраивать меры взаимного доверия для устранения напряжённости в отношениях двух стран.

«В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Кроме того, Афины и Анкара преисполнены «решимости развивать дружеские отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание и урегулировать любые разногласия между ними мирными средствами и в соответствии с международным правом».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к настоящему моменту между Турцией и Грецией нет проблем, которые нельзя было бы решить.