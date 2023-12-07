Рябков: России необходимо быть готовой к возобновлению ядерных испытаний в США

России необходимо быть в постоянной готовности к возобновлению ядерных испытаний в США. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, сегодня у Вашингтона может и не быть намерений провести ядерные испытания, но они могут появиться завтра.

«Поэтому мы судим не по словам, а по делам, и сами должны на любой момент времени находиться в готовности», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с RT напомнила о позиции страны по проведению ядерных испытаний.

По её словам, президент России Владимир Путин многократно подчёркивал, что первыми данные испытания российская сторона проводить не будет, но если Вашингтон их проведёт, то и Москва будет готова на это пойти.