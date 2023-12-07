Французский политик Филиппо: США списывают Зеленского со счетов из-за разгрома ВСУ
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По его словам, Вашингтон сконцентрировался на собственных проблемах. Кроме того, США заинтересованы в конфликте на Ближнем Востоке и отодвинули Украину на задний план, передаёт ТАСС.
«Они сбрасывают Зеленского со счетов, это уже вполне очевидно, хотя они и не будут об этом говорить открыто. Так что будущее украинского лидера выглядит весьма зловещим», — добавил Филиппо.
Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в сенате конгресса США.