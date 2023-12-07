Французский политик Филиппо: США списывают Зеленского со счетов из-за разгрома ВСУ

США устали от постоянной подпитки конфликта на Украине и решили списать Владимира Зеленского со счетов на фоне разгрома украинских войск. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Вашингтон сконцентрировался на собственных проблемах. Кроме того, США заинтересованы в конфликте на Ближнем Востоке и отодвинули Украину на задний план, передаёт ТАСС.

«Они сбрасывают Зеленского со счетов, это уже вполне очевидно, хотя они и не будут об этом говорить открыто. Так что будущее украинского лидера выглядит весьма зловещим», — добавил Филиппо.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в сенате конгресса США.