RT в Telegram
Подпишись

Французский политик Филиппо: США списывают Зеленского со счетов из-за разгрома ВСУ

Короткая ссылка
США устали от постоянной подпитки конфликта на Украине и решили списать Владимира Зеленского со счетов на фоне разгрома украинских войск. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик Филиппо: США списывают Зеленского со счетов из-за разгрома ВСУ
  • Gettyimages.ru

По его словам, Вашингтон сконцентрировался на собственных проблемах. Кроме того, США заинтересованы в конфликте на Ближнем Востоке и отодвинули Украину на задний план, передаёт ТАСС.

«Они сбрасывают Зеленского со счетов, это уже вполне очевидно, хотя они и не будут об этом говорить открыто. Так что будущее украинского лидера выглядит весьма зловещим», — добавил Филиппо.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в сенате конгресса США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить