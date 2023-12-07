Россия и Саудовская Аравия высоко оценили действия ОПЕК+ по стабилизации рынков

Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран ОПЕК+ по стабилизации ситуации на мировых рынках нефти.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

«В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран ОПЕК+ по повышению стабильности мировых рынков нефти», — отмечается в тексте.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат до конца 2024 года добровольно снижать добычу нефти.