Россия и Саудовская Аравия высоко оценили действия ОПЕК+ по стабилизации рынков
- РИА Новости
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
«В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран ОПЕК+ по повышению стабильности мировых рынков нефти», — отмечается в тексте.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат до конца 2024 года добровольно снижать добычу нефти.