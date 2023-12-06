Новак: ОПЕК+ продолжит до конца 2024 года добровольно снижать добычу нефти
- РИА Новости
«Я напомню, что у нас соглашения действуют до конца 2024 года. И до конца 2024 года продолжают действовать те решения, которые были приняты в апреле, о дополнительном сокращении на 1,66 млн баррелей в сутки», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим вице-премьер добавил, что в зимний период будут дополнительные сокращения для балансировки рынка.
Ранее сообщалось, что Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года.