Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил, что Соединённые Штаты в ходе проводимой политики рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам».

Об этом он написал в статье для журнала «Разведчик».

По мнению Нарышкина, дальнейшая поддержка киевского режима приведёт к падению международного авторитета западных стран.

«В конечном итоге США рискуют устроить себе «второй Вьетнам», с которым придётся иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придёт мало-мальски здравомыслящий человек», — говорится в статье.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США на Украине ждёт вьетнамский сценарий.