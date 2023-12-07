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Глава СВР Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам»

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил, что Соединённые Штаты в ходе проводимой политики рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам».
Глава СВР Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам»
  • РИА Новости

Об этом он написал в статье для журнала «Разведчик».

По мнению Нарышкина, дальнейшая поддержка киевского режима приведёт к падению международного авторитета западных стран.

«В конечном итоге США рискуют устроить себе «второй Вьетнам», с которым придётся иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придёт мало-мальски здравомыслящий человек», — говорится в статье.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США на Украине ждёт вьетнамский сценарий.

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