Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом
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Об этом информирует телеканал TRT Haber.
Ранее Эрдоган посещал Грецию в декабре 2017 года.
В аэропорту турецкого лидера встретил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.
Ожидается, что в ходе своего визита Эрдоган подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.
В июне Эрдоган заявил, что Турция может действовать иначе в Эгейском море, где есть конфликты с Грецией, в случае препятствования мирному решению.