Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет официальным визитом.

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

Ранее Эрдоган посещал Грецию в декабре 2017 года.

В аэропорту турецкого лидера встретил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Ожидается, что в ходе своего визита Эрдоган подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.

В июне Эрдоган заявил, что Турция может действовать иначе в Эгейском море, где есть конфликты с Грецией, в случае препятствования мирному решению.