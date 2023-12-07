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Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет официальным визитом.
Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

Ранее Эрдоган посещал Грецию в декабре 2017 года.

В аэропорту турецкого лидера встретил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Ожидается, что в ходе своего визита Эрдоган подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.

В июне Эрдоган заявил, что Турция может действовать иначе в Эгейском море, где есть конфликты с Грецией, в случае препятствования мирному решению.

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