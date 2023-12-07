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Захарова усомнилась в скором завершении противостояния на Ближнем Востоке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявила, что надежды на завершение палестино-израильского противостояния в ближайшее время пока нет.
Захарова усомнилась в скором завершении противостояния на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Представитель ведомства подчеркнула, что нынешняя ситуация спровоцирована США и к катастрофе в регионе привела разнузданность американцев в реализации концепции собственной исключительности.

«Как пишут все эксперты-политологи, и это очевидно, — нет никакой, к сожалению, надежды на то, что это в ближайшее время завершится», — цитирует её ТАСС.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы.

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