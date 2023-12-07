Kyodo: Кисида уйдёт с поста главы внутрипартийной фракции из-за скандала
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По представленным данным, скандал разгорелся из-за средств, которые политики собирают благодаря проведению приёмов. ЛДП недавно подверглась критике из-за обвинений в том, что пять фракций занижали свои доходы от политических партий по сбору средств.
После скандала Кисида поручил руководителям фракции воздержаться от проведения вечеров по сбору средств, однако его стали чаще призывать уйти с поста, чтобы восстановить доверие к ЛДП.
В сентябре сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку.