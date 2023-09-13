Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Японское правительство в полном составе ушло в отставку, премьер-министр страны Фумио Кисида принял прошения министров.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что будет сформирован новый кабинет министров.
Его утвердит японский император Нарухито.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия планирует назначить нового посла в Японию.
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