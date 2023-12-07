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Китай рассчитывает, что саммит с ЕС создаст условия для развития отношений

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Власти Китая рассчитывают, что саммит с Европейским союзом, который открывается в Пекине, сыграет значительную роль в создании условий для будущих отношений между двумя сторонами. Об этом пишет Global Times.

По данным издания, перед переговорами Пекин отметил, что Китай и ЕС не являются соперниками и общие интересы сторон значительно перевешивают различия.

«Саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений между Китаем и ЕС, и европейская сторона должна дать более чёткие ответы на этот фундаментальный вопрос», — цитирует статью Интерфакс.

Вместе с этим газета подчёркивает, что нынешняя позиция ЕС по отношению к Китаю, которая выражается в формуле «партнёр, конкурент и системный соперник», неверна и даже вредна.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире.

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