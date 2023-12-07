RT в Telegram
Подпишись

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о телефонном разговоре с Сийярто

Короткая ссылка
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто», — говорится в сообщении.

При этом Ермак отметил, что в ходе разговора обсуждались возможность встречи Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.

Позже пресс-секретарь Орбана подтвердил, что 7 декабря состоятся переговоры с Макроном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить