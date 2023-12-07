Глава офиса Зеленского Ермак заявил о телефонном разговоре с Сийярто

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто», — говорится в сообщении.

При этом Ермак отметил, что в ходе разговора обсуждались возможность встречи Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.

Позже пресс-секретарь Орбана подтвердил, что 7 декабря состоятся переговоры с Макроном.