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Австралия ввела санкции против 13 россиян, связав их с делом Кара-Мурзы

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Австралия ввела санкции против 13 граждан России, связав их с делом публициста Владимира Кара-Мурзы*.

Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трёх агентов ФСБ», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, страна также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти российских граждан, включая заместителя министра.

Имена этих людей не называются.

В июле суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии.

Также в МИД Японии заявили, что Токио до конца года расширит антироссийские санкции.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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