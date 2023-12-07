Военный аналитик Музыка: Москва и Киев могут готовить крупные операции на фронте
Такое мнение выразил в интервью польскому изданию Forsal военный аналитик Конрад Музыка.
По его словам, в ближайшие два-три месяца может быть проведена какая-то крупная операция.
«Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют её для наступательных действий», — добавил эксперт.
Ранее в США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.