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Военный аналитик Музыка: Москва и Киев могут готовить крупные операции на фронте

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И Россия, и Украина, каждая по своим причинам, может начать крупную наступательную операцию.

Такое мнение выразил в интервью польскому изданию Forsal военный аналитик Конрад Музыка.

По его словам, в ближайшие два-три месяца может быть проведена какая-то крупная операция.

«Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют её для наступательных действий», — добавил эксперт.

Ранее в США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.

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