Declassified UK: польский министр сообщил о британском спецназе на Украине
Об этом пишет Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.
По данным издания, чиновник передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром.
Отмечается, что после прохождения последнего украинского блокпоста он встретил украинских военных и вооружённый британский спецназ.
«Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — сказал неназванный министр.
Ранее российские мотострелки уничтожили несколько иностранных наёмников под Угледаром.
Также стало известно, что канадцы готовят морпехов ВСУ в британском Лидсе.