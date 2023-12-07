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Declassified UK: польский министр сообщил о британском спецназе на Украине

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Один из польских министров рассказал, что в марте прошлого года во время поездки на Украину столкнулся с британским спецназом.

Об этом пишет Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.

По данным издания, чиновник передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром. 

Отмечается, что после прохождения последнего украинского блокпоста он встретил украинских военных и вооружённый британский спецназ.

«Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — сказал неназванный министр.

Ранее российские мотострелки уничтожили несколько иностранных наёмников под Угледаром.

Также стало известно, что канадцы готовят морпехов ВСУ в британском Лидсе.

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